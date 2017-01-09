Под Тамбовом найдено тело мужчины, убитого полтора года назад Комментариев: 0



Подозрения в совершении убийства пали на 25-летнего мужчину – сына сожительницы погибшего. Женщина проживала с убитым около 15 лет, но все эти годы отношения в семье не складывались. Мужчина систематически злоупотреблял алкоголем и пускал в ход кулаки. От домашнего насилия страдала не только женщина, но и дети. По версии следствия, 1 мая 2015 года молодой мужчина вместе с девушкой на праздники приехал в гости к матери. Когда отчим уснул, он задушил его, а тело закопал во дворе.



Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью сожителя матери.



В настоящее время пасынок по ходатайству следователя заключен под стражу. Ужасная находка обнаружена 3 января в селе Столовое. Труп 50-летнего мужчины был закопан во дворе одного из домов. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у погибшего сломана подъязычная кость. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Подозрения в совершении убийства пали на 25-летнего мужчину – сына сожительницы погибшего. Женщина проживала с убитым около 15 лет, но все эти годы отношения в семье не складывались. Мужчина систематически злоупотреблял алкоголем и пускал в ход кулаки. От домашнего насилия страдала не только женщина, но и дети. По версии следствия, 1 мая 2015 года молодой мужчина вместе с девушкой на праздники приехал в гости к матери. Когда отчим уснул, он задушил его, а тело закопал во дворе.Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью сожителя матери.В настоящее время пасынок по ходатайству следователя заключен под стражу.



