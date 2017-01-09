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Тамбовский пенсионер заказал убийство собственного сына
Вчера, 11:38
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В Тамбовской области предотвращено заказное убийство жителя Рассказовского района и его жены, а главным подозреваемым в уголовном деле стал его 86-летний отец.
В последние месяцы между родственниками, которые жили в одном доме, все чаще вспыхивали конфликты. Пенсионер, как предполагают следователи, видел из этой ситуации только один выход – навсегда избавиться от ненавистного сына и его супруги. Исполнителю, как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, он пообещал вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, 20 из них передав авансом.
4 января этого года исполнитель передал пенсионеру фотографии, на которых были изображены инсценированные под трупы тела родственников. В этот момент старик был задержан сотрудниками полиции.
По ходатайству следователя пенсионер заключен под стражу.
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