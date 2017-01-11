В новогодние праздники мошенники не отдыхали Комментариев: 0



Аферисты действовали по различным схемам. 31-летний тамбовчанин стал жертвой интернет-мошенничества. 7 января в социальной сети ему пришло сообщение от знакомой, в котором собеседница просила его одолжить ей денег. Мужчина сообщил «приятельнице» реквизиты банковской карты, откуда вскоре были сняты все имеющиеся деньги.



68-летний житель села Моисеево Уваровского района 4 января получил сообщение о незаконном списании денег с его карты. Он позвонил по телефону, который был указан для связи, и пообщался якобы с «руководителем банка». Он назвал аферисту реквизиты карты, чтобы предотвратить незаконное списание и вернуть деньги. Собеседник пообещал позвонить пенсионеру. Вместо этого с его карты были похищены 20 тысяч рублей.



3 января у жительницы Тамбова были украдены 40 тысяч рублей. Женщина поверила сообщению о блокировке своей банковской карты.



Практически ежедневно в полицию обращаются новые пострадавшие от действий мошенников. Это еще раз говорит о том, что доверчивости тамбовчан нет предела. Регулярно в СМИ публикуются сообщения о деятельности аферистов, но жители области продолжают верить сообщениям и звонкам от незнакомцев. Мошенники омрачили выходные тамбовчан. За 8 дней нового года сбережений из-за собственной неосмотрительности лишились семеро жителей области.Аферисты действовали по различным схемам. 31-летний тамбовчанин стал жертвой интернет-мошенничества. 7 января в социальной сети ему пришло сообщение от знакомой, в котором собеседница просила его одолжить ей денег. Мужчина сообщил «приятельнице» реквизиты банковской карты, откуда вскоре были сняты все имеющиеся деньги.68-летний житель села Моисеево Уваровского района 4 января получил сообщение о незаконном списании денег с его карты. Он позвонил по телефону, который был указан для связи, и пообщался якобы с «руководителем банка». Он назвал аферисту реквизиты карты, чтобы предотвратить незаконное списание и вернуть деньги. Собеседник пообещал позвонить пенсионеру. Вместо этого с его карты были похищены 20 тысяч рублей.3 января у жительницы Тамбова были украдены 40 тысяч рублей. Женщина поверила сообщению о блокировке своей банковской карты.Практически ежедневно в полицию обращаются новые пострадавшие от действий мошенников. Это еще раз говорит о том, что доверчивости тамбовчан нет предела. Регулярно в СМИ публикуются сообщения о деятельности аферистов, но жители области продолжают верить сообщениям и звонкам от незнакомцев.



