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В Тамбовской области сын после конфликта с матерью поджог ее дом
11 января 2017
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В селе Старокленское Первомайского района произошло возгорание дома. В результате пожара никто не пострадал, но деревянное жилище выгорело полностью.
В момент происшествия хозяйки дома не было. Участковый, опросив соседей, установил личность возможного поджигателя. Под подозрение попал 52-летний сын владелицы дома. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что поссорился с матерью и затаил обиду. Подождав, когда хозяйка покинет дом, он взял ветошь и поджег ее. Дом вспыхнул. Горе-сын пытался потушить огонь, но тщетно. Жилище сгорело.
Мужчина задержан. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
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