В Тамбовской области сын после конфликта с матерью поджог ее дом Комментариев: 0



В момент происшествия хозяйки дома не было. Участковый, опросив соседей, установил личность возможного поджигателя. Под подозрение попал 52-летний сын владелицы дома. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что поссорился с матерью и затаил обиду. Подождав, когда хозяйка покинет дом, он взял ветошь и поджег ее. Дом вспыхнул. Горе-сын пытался потушить огонь, но тщетно. Жилище сгорело.



Мужчина задержан. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. В селе Старокленское Первомайского района произошло возгорание дома. В результате пожара никто не пострадал, но деревянное жилище выгорело полностью.В момент происшествия хозяйки дома не было. Участковый, опросив соседей, установил личность возможного поджигателя. Под подозрение попал 52-летний сын владелицы дома. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что поссорился с матерью и затаил обиду. Подождав, когда хозяйка покинет дом, он взял ветошь и поджег ее. Дом вспыхнул. Горе-сын пытался потушить огонь, но тщетно. Жилище сгорело.Мужчина задержан. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.



