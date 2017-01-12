В Тамбовском районе накрыли наркопритон Комментариев: 0



Его доставили в отделение полиции, где он во всем сознался. Сейчас выясняется, является ли он сам потребителем наркотиков. Также решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", сообщает УМВД России по Тамбовской области. «Наркологово», куда часто захаживали молодые люди от 18 до 25 лет, находилось в одной из квартир в поселке Строитель. Притон организовал 50-летний мужчина по месту жительства.Его доставили в отделение полиции, где он во всем сознался. Сейчас выясняется, является ли он сам потребителем наркотиков. Также решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", сообщает УМВД России по Тамбовской области.



