Тамбовчанин едва не задушил сожительницу новогодней гирляндой Комментариев: 0



Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, скандалы в семье происходили часто, во время которых мужчина избивал свою возлюбленную. В последний раз он обмотал шею 45-летней женщины гирляндой, и вновь пустил в ход кулаки. С места происшествия дебошир скрылся, но далеко убежать ему не удалось. Уже на соседней улице стражи порядка задержали его и доставили в отдел внутренних дел.



По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Один из главных атрибутов новогодних праздников – гирлянда могла стать орудием убийства. С помощью нее 43-летний житель Мичуринска едва не задушил свою сожительницу.Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, скандалы в семье происходили часто, во время которых мужчина избивал свою возлюбленную. В последний раз он обмотал шею 45-летней женщины гирляндой, и вновь пустил в ход кулаки. С места происшествия дебошир скрылся, но далеко убежать ему не удалось. Уже на соседней улице стражи порядка задержали его и доставили в отдел внутренних дел.По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».



