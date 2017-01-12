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Тамбовчанин едва не задушил сожительницу новогодней гирляндой
Вчера, 16:08
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Один из главных атрибутов новогодних праздников – гирлянда могла стать орудием убийства. С помощью нее 43-летний житель Мичуринска едва не задушил свою сожительницу.
Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, скандалы в семье происходили часто, во время которых мужчина избивал свою возлюбленную. В последний раз он обмотал шею 45-летней женщины гирляндой, и вновь пустил в ход кулаки. С места происшествия дебошир скрылся, но далеко убежать ему не удалось. Уже на соседней улице стражи порядка задержали его и доставили в отдел внутренних дел.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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