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Подозреваемого в убийстве семьи подростка заключили под стражу

Вчера, 17:01
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Подозреваемого в убийстве семьи подростка заключили под стражу 17-летний юноша, ставший главным подозреваемым в убийстве трех человек в Сосновке, заключен под стражу.

Напомним, преступление было совершено 14 января в частном доме, где были найдены трупы 67-летней пенсионерки и ее 14-летней внучки. Там же в бессознательном состоянии находился ее 43-летний сын. Позже мужчина скончался в больнице. Все трое умерли в результате ударов топором.

По версии следствия, рано утром на спящую семью напал 17-летний учащийся колледжа. У подростка не складывались отношения с родственниками. Именно поэтому он решился на убийство отца, бабушки и сестры.

По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Тамбовской области. В ходе следствия для определения психического состояния подростка будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
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