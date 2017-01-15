Подозреваемого в убийстве семьи подростка заключили под стражу Комментариев: 0



Напомним, преступление было совершено 14 января в частном доме, где были найдены трупы 67-летней пенсионерки и ее 14-летней внучки. Там же в бессознательном состоянии находился ее 43-летний сын. Позже мужчина скончался в больнице. Все трое умерли в результате ударов топором.



По версии следствия, рано утром на спящую семью напал 17-летний учащийся колледжа. У подростка не складывались отношения с родственниками. Именно поэтому он решился на убийство отца, бабушки и сестры.



По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Тамбовской области. В ходе следствия для определения психического состояния подростка будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

17-летний юноша, ставший главным подозреваемым в убийстве трех человек в Сосновке, заключен под стражу.Напомним, преступление было совершено 14 января в частном доме, где были найдены трупы 67-летней пенсионерки и ее 14-летней внучки. Там же в бессознательном состоянии находился ее 43-летний сын. Позже мужчина скончался в больнице. Все трое умерли в результате ударов топором.По версии следствия, рано утром на спящую семью напал 17-летний учащийся колледжа. У подростка не складывались отношения с родственниками. Именно поэтому он решился на убийство отца, бабушки и сестры.По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Тамбовской области. В ходе следствия для определения психического состояния подростка будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.



