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В убийстве жителя Тамбовской области подозревается его жена
17 января 2017
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48-летняя жительница Пичаевского района взята под стражу как подозреваемая в убийстве. Женщина, как предполагают следователи, зарезала супруга.
По версии следствия, на почве того, что 48-летний мужчина злоупотреблял спиртным и не работал, в семье часто происходили ссоры. В ходе очередного конфликта женщина нанесла мужу ножевое ранение, сообщает СУ СКР по Тамбовской области. Подозреваемая сама вызвала скорую помощь и сообщила о произошедшем в полицию.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Фото СУ СКР по Тамбовской области.
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