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В резонансном деле об убийстве предпринимателя и супругов в Знаменском районе поставлена точка

Вчера, 10:09
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В резонансном деле об убийстве предпринимателя и супругов в Знаменском районе поставлена точка Вчера тамбовский суд вынесен приговор 56-летнему жителю Знаменского района Владимиру Чичканову, обвиняемому и убийствах и разбое.

В октябре 2015 года в деревне Старчики Знаменского района с разницей в полмесяца были убиты три человека. Первой жертвой стал предприниматель. Убийство было совершено в СНТ "Дубки". Злоумышленник дождался, когда предприниматель подъедет к своему дачному дому, и застелил его из обреза охотничьего ружья. Свидетелем преступления стала супруга убитого, которая находилась в автомобиле. Увидев ее, стрелок потребовал передать ему находящуюся при ней сумку, откуда похитил 1500 рублей, выбросив все остальное в лесополосе. Позже убийца расправился с 74-летним председателем СНТ «Лесная поляна», к которому испытывал неприязненные отношения, и его 74-летней супругой.

Как отметили в СУ СКР по Тамбовской области, в целях раскрытия преступления следственным и оперативным путем было отработано более 250 человек. Проводился отбор биологических образцов, следов пальцев рук. Было назначено свыше 300 судебных экспертиз, произведено более 50 обысков.

Ключевым моментом в раскрытии данных преступлений стало заключение генетической экспертизы, которая показала, что обнаруженный на кошелке супруги предпринимателя мужской генотип принадлежит осужденному лицу.

Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде 24,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Фото СУ СКР по Тамбовской области
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