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В Тамбове мужчину зажало между двумя автомобилями
Вчера, 10:37
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32-летний мужчина получил телесные повреждения после того, как его зажало между двумя автомобилями.
Пострадавший, как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, вчера около 10.30 на улице Рылеева в областном центре пытался остановить катящийся «ГАЗ-3309», но был прижат им же к рядом стоящей «Волге».
Пешехода с травмами доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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