В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников 0 Планов по введению карантина для школьников в Тамбовской области сейчас нет. В целом по Тамбову суммарно число заболевших и отсутствующих по причине респираторно-вирусных инфекций в образовательных учреждениях составляет около 10%, сообщила в интервью ИА «Тамбов-информ» заместитель руководителя

Тамбовские власти задумались о теплицах 0 На базе АО «Тепличное» прошел семинар на тему «Выращивание овощей защищенного грунта». Его участниками стали начинающие фермеры, которые получили в прошлые годы гранты на развитие хозяйства по выращиванию овощей закрытого грунта. Кроме того, на совещание были приглашены и потенциальные претенденты

В Рассказовском районе построят цех по производству биотоплива 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал с рабочим визитом в Рассказовском лесхозе. Именно здесь в этом году планируется начать строительство цеха по переработке отходов древесины в биотопливо (пеллеты), которые можно использовать, например, для отопления объектов социальной

Фото ДТП на Рассказовском шоссе в Тамбове 0 На Рассказовском шоссе Тамбова 19 января водитель автомобиля «Шевроле Тахо» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Субару Форестер».

Праздник Крещения в Трегуляе 0 В ночь с 18 на 19 января 2017 года, в праздник Святого Богоявления, в Трегуляевском Иоанно-Предтеченском мужском монастыре было совершено торжественное богослужение: Божественная литургия и чин освящения воды в купелях и иорданях на реке Цне, русло которой прилегает к монастырскому берегу.

В Тамбовской области в помощи нуждаются 28 тысяч онкобольных 0 В управлении здравоохранения Тамбовкой области 19 января состоится веб-конференция по лечению хронического болевого синдрома с участием специалистов областных учреждений здравоохранения. Они рассмотрят современные аспекты терапии хронической боли у онкологических больных.

В Мичуринске изменили места крещенских купаний 0 По последней информации, купания пройдут на Детском пляже, где прорубят две купели.

В убийстве жителя Тамбовской области подозревается его жена 0 По версии следствия, на почве того, что 48-летний мужчина злоупотреблял спиртным и не работал, в семье часто происходили ссоры.

Тамбовская область среди лидеров по гриппу и ОРВИ 0 За неделю с 9 по 15 января 2017 года в Тамбовской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа 7800 человек, показатель заболеваемости составил 71,8 на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза выше показателя прошлой недели. Пороговые показатели превышены, сообщает Роспотребнадзор.

Тамбов готовится к крещенским купаниям 0 Окунуться в иордань в городе можно будем на реке Цна.

Досрочные выборы в Тамбовской области пройдут в феврале 0 Выборы – это бесконечный процесс, который не имеет начала и конца. Большие выборы в Тамбовской области отгремели в сентябре 2016 года, но и в этом году в нашем регионе будет много избирательных кампаний.

Тамбовские театры отправятся на гастроли в Москву 0 Участниками фестиваля станут ведущие театральные коллективы Тамбовщины - Тамбовский молодежный театр, Тамбовский драматический театр и Мичуринский драматический театр.

Управляющие компании Мичуринска наказывают за сосульки на крышах 0 Члены административной комиссии Мичуринска выяснили, кто из обслуживающих организаций недобросовестно выполняет свою работу.

Тамбовский вуз примет региональный этап олимпиады школьников 0 В стенах университета учащиеся школ будут выполнять задания по четырем предметам.