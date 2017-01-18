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Фото ДТП на Рассказовском шоссе в Тамбове

Сегодня, 12:58
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Фото ДТП на Рассказовском шоссе в Тамбове
Фото ГИБДД

За минувшие сутки, 19 января, на территории Тамбовской области зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили ранения. Аварии произошли в городе Тамбове. По видам происшествий зарегистрировано одно столкновение транспортных средств и один наезд на пешехода.

На Рассказовском шоссе Тамбова 19 января водитель автомобиля «Шевроле Тахо», не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего допустил столкновении с движущимся в попутном направлении автомобилем «Субару Форестер», а затем с автомобилем «Шевроле Нива», двигавшегося во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Нива» с полученными телесными повреждениями доставлен во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
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