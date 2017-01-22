|
В Рассказове в пожаре погибли три человека
Вчера, 10:23
Комментариев: 0
Версия для печати
В ночь с 21 на 22 января 2017 года в городе Рассказово при тушении пожара в частном доме обнаружены тела 37-летней женщины, её 13-летней дочери и 40-летнего гражданского супруга. Спастись удалось только 5-летнему сыну потерпевшей.
По данному факту Рассказовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии, в том числе и точная причина возгорания. В настоящее время назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.