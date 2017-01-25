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» » » Трое тамбовчан погибли в ДТП в Рязанской области

Трое тамбовчан погибли в ДТП в Рязанской области

Вчера, 00:01
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В Скопинском районе Рязанской области 24 января на 271-ом километре автодороги М-6 «Каспий» в результате столкновения автомобиля «Фольксваген Тигуан» с грузовиком «Скания» погибли три человека.

За рулём легкового автомобиля находилась 24-летняя жительница Тамбовской области. По данным ГИБДД, девушка не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем «Скания» под управлением 30-летнего рязанца.

Водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан», а также его пассажиры: 51-летний и 48-летний жители Тамбовской области скончались на месте ДТП.
Трое тамбовчан погибли в ДТП в Рязанской области
Трое тамбовчан погибли в ДТП в Рязанской области
Трое тамбовчан погибли в ДТП в Рязанской области

Фото ГИБДД
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