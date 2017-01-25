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В Тамбовской области годовалый ребенок получил тяжелые ожоги, упав на батарею
Вчера, 10:15
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По версии следствия, в ночь с 6 на 7 января родители оставили малышку без присмотра, а сами в соседней комнате вместе с гостями отмечали праздник. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, упав на батарею, ребенок получил многочисленные термические ожоги головы, лица и других частей тела, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Следователи устанавливают причины случившегося. В ходе расследования будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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