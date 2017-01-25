В Тамбовской области годовалый ребенок получил тяжелые ожоги, упав на батарею

Тамбовские лесоводы обеспечены семенами сосны 0 Лесосеменное сырье было переработано и рассушено на шишкосушилках Моршанского и Рассказовского лесхозов.

День донора в Котовске объединил 80 человек 0 Самыми активными участниками Дня донора стали медицинские работники, муниципальные служащие и трудовые коллективы местных предприятий.

Карантин в школах Тамбова 0 В муниципальных общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования города Тамбова временно остановлена образовательная деятельность из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

Трое тамбовчан погибли в ДТП в Рязанской области 0 В Скопинском районе Рязанской области 24 января на 271-ом километре автодороги М-6 «Каспий» в результате столкновения автомобиля «Фольксваген Тигуан» с грузовиком «Скания» погибли три человека.

Взаимодействие властей Котовска с бизнесом получило признание 0 Котовск в 2016 году признан лучшей муниципальной площадкой в Центральном федеральном округе, где наиболее успешно реализуется практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата.

Тамбовская область получит более 380 миллионов рублей на строительство сельских дорог 0 Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам субсидий на строительство и реконструкцию сельских дорог в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Тамбовская область получит на эти

Задержан один из руководителей «Лаборатории Касперского» 0 В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест топ-менеджера компании Руслана Стоянова, который, по данным СМИ, может быть фигурантом уголовного дела о госизмене.

Александр Никитин вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия» 0 Глава администрации области Александр Никитин вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия». Это событие произошло на отчетно-выборном съезде партии, который прошел в Москве.

В Рассказове в пожаре погибли три человека 0 В ночь с 21 на 22 января 2017 года в городе Рассказово при тушении пожара в частном доме обнаружены тела 37-летней женщины, её 13-летней дочери и 40-летнего гражданского супруга. Спастись удалось только 5-летнему сыну потерпевшей.

Уникальный концерт Ситы Джи в Тамбове 0 В Тамбове, сегодня, 22 января состоится бесплатный концерт певицы Ситы Джи (экс-солистка Операции Пластилин Светлана Бурлака). Певица выступит с презентацией альбома "Дар". Концерт пройдет в формате квартирника для своих в фотостудии "Каренина", Советская 189.

В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников 0 Планов по введению карантина для школьников в Тамбовской области сейчас нет. В целом по Тамбову суммарно число заболевших и отсутствующих по причине респираторно-вирусных инфекций в образовательных учреждениях составляет около 10%, сообщила в интервью ИА «Тамбов-информ» заместитель руководителя

Тамбовские власти задумались о теплицах 0 На базе АО «Тепличное» прошел семинар на тему «Выращивание овощей защищенного грунта». Его участниками стали начинающие фермеры, которые получили в прошлые годы гранты на развитие хозяйства по выращиванию овощей закрытого грунта. Кроме того, на совещание были приглашены и потенциальные претенденты

В Рассказовском районе построят цех по производству биотоплива 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин побывал с рабочим визитом в Рассказовском лесхозе. Именно здесь в этом году планируется начать строительство цеха по переработке отходов древесины в биотопливо (пеллеты), которые можно использовать, например, для отопления объектов социальной

Фото ДТП на Рассказовском шоссе в Тамбове 0 На Рассказовском шоссе Тамбова 19 января водитель автомобиля «Шевроле Тахо» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Субару Форестер».