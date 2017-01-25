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В Мичуринске псевдогадалка обобрала до нитки студентку
Вчера, 11:55
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23 января в торговом центре в наукограде было совершено мошенничество, жертвой которого стала студентка колледжа. Пострадавшая обратилась в полицию сразу после происшествия.
Как установили стражи порядка, после учебных занятий девушка зашла в торговый центр, где к ней подошла неизвестная с предложением погадать. Дальше происходящее она помнит как в тумане. Пришла в себя после того, как отдала гадалке свои золотые украшения – цепочку и кольцо.
По записям видеонаблюдения полицейские установили личность «предсказательницы», которой оказалась 29-летняя неработающая местная жительница. Ее доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания.
Полицейские в настоящее время проверяют причастной женщины к аналогичным преступлениям, сообщает УМВД России по Тамбовской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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