В Мичуринске псевдогадалка обобрала до нитки студентку Комментариев: 0



Как установили стражи порядка, после учебных занятий девушка зашла в торговый центр, где к ней подошла неизвестная с предложением погадать. Дальше происходящее она помнит как в тумане. Пришла в себя после того, как отдала гадалке свои золотые украшения – цепочку и кольцо.



По записям видеонаблюдения полицейские установили личность «предсказательницы», которой оказалась 29-летняя неработающая местная жительница. Ее доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания.



Полицейские в настоящее время проверяют причастной женщины к аналогичным преступлениям, сообщает УМВД России по Тамбовской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 23 января в торговом центре в наукограде было совершено мошенничество, жертвой которого стала студентка колледжа. Пострадавшая обратилась в полицию сразу после происшествия.Как установили стражи порядка, после учебных занятий девушка зашла в торговый центр, где к ней подошла неизвестная с предложением погадать. Дальше происходящее она помнит как в тумане. Пришла в себя после того, как отдала гадалке свои золотые украшения – цепочку и кольцо.По записям видеонаблюдения полицейские установили личность «предсказательницы», которой оказалась 29-летняя неработающая местная жительница. Ее доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания.Полицейские в настоящее время проверяют причастной женщины к аналогичным преступлениям, сообщает УМВД России по Тамбовской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



