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Труп таксиста обнаружили прямо за рулем
Вчера, 14:54
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В Тамбове проводится доследственная проверка по факту смерти водителя такси.
В ночь с 24 на 25 января в районе кольцевой дороге на пересечении улиц Магистральная и Рылеева сотрудниками ГИБДД был замечен автомобиль такси, припаркованный в месте, где стоянка запрещена. За рулем машины в бессознательном состоянии находился 63-летний мужчина, пристегнутый ремнем безопасности. На место была вызвана бригада «скорой помощи», которая констатировала смерть пенсионера.
В ходе доследственной проверки будут установлены точные обстоятельства гибели мужчины. По предварительным данным, скончался он в результате сердечного приступа.
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