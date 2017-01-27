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Вандалы повреждают автомобили
Вчера, 10:44
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За последние несколько дней в Тамбовской области зарегистрировано несколько случаев умышленного повреждения чужого имущества. Один из них произошел на улице Бастионной в Тамбове.
Злоумышленник штыковой лопатой разбил ветровое стекло на автомобиле «Лада-Калина». Полицейскими было установлено, что преступление совершил 34-летний житель Моршанского района. В отделе полиции мужчина рассказал, что на почве ревности он решил разбить машину соперника.
В поселке Новая Ляда Тамбовского района был серьезно поврежден автомобиль «Тойота Камри». Как было установлено, 44-летний житель Тамбова разбил задние фары, заднее стекло, два боковых зеркала, лобовое стекло, номерные знаки, поцарапал обе стороны автомобиля. Злоумышленник признался, что приревновал свою сожительницу к владельцу иномарки.
Сейчас в отношении подозреваемых проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает областное УМВД.
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