Вандалы повреждают автомобили Комментариев: 0



Злоумышленник штыковой лопатой разбил ветровое стекло на автомобиле «Лада-Калина». Полицейскими было установлено, что преступление совершил 34-летний житель Моршанского района. В отделе полиции мужчина рассказал, что на почве ревности он решил разбить машину соперника.



В поселке Новая Ляда Тамбовского района был серьезно поврежден автомобиль «Тойота Камри». Как было установлено, 44-летний житель Тамбова разбил задние фары, заднее стекло, два боковых зеркала, лобовое стекло, номерные знаки, поцарапал обе стороны автомобиля. Злоумышленник признался, что приревновал свою сожительницу к владельцу иномарки.



Сейчас в отношении подозреваемых проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает областное УМВД. За последние несколько дней в Тамбовской области зарегистрировано несколько случаев умышленного повреждения чужого имущества. Один из них произошел на улице Бастионной в Тамбове.Злоумышленник штыковой лопатой разбил ветровое стекло на автомобиле «Лада-Калина». Полицейскими было установлено, что преступление совершил 34-летний житель Моршанского района. В отделе полиции мужчина рассказал, что на почве ревности он решил разбить машину соперника.В поселке Новая Ляда Тамбовского района был серьезно поврежден автомобиль «Тойота Камри». Как было установлено, 44-летний житель Тамбова разбил задние фары, заднее стекло, два боковых зеркала, лобовое стекло, номерные знаки, поцарапал обе стороны автомобиля. Злоумышленник признался, что приревновал свою сожительницу к владельцу иномарки.Сейчас в отношении подозреваемых проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает областное УМВД.



