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Следователи устанавливают местонахождение мужчины
Вчера, 18:02
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Следователи разыскивают бесследно пропавшего 54-летнего жителя Жердевки Сафонова Юрия Николаевича. 20 октября 2016 года мужчина ушел из дома. До сегодняшнего дня его местонахождение остается неизвестным. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, пропавший страдает психическим заболеванием.
В день исчезновения Юрий Сафонов был одет в рубашку, черные брюки, полуботинки.
Информацию о его местонахождении, либо обстоятельствах его исчезновения можно сообщить по телефону: 8 (47535) 5-18-38.
Фото СУ СКР по Тамбовской области.
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