Следователи устанавливают местонахождение мужчины Комментариев: 0 Следователи разыскивают бесследно пропавшего 54-летнего жителя Жердевки Сафонова Юрия Николаевича. 20 октября 2016 года мужчина ушел из дома. До сегодняшнего дня его местонахождение остается неизвестным. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, пропавший страдает психическим заболеванием.



В день исчезновения Юрий Сафонов был одет в рубашку, черные брюки, полуботинки.



Информацию о его местонахождении, либо обстоятельствах его исчезновения можно сообщить по телефону: 8 (47535) 5-18-38.



Фото СУ СКР по Тамбовской области. Следователи разыскивают бесследно пропавшего 54-летнего жителя Жердевки Сафонова Юрия Николаевича. 20 октября 2016 года мужчина ушел из дома. До сегодняшнего дня его местонахождение остается неизвестным. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, пропавший страдает психическим заболеванием.В день исчезновения Юрий Сафонов был одет в рубашку, черные брюки, полуботинки.Информацию о его местонахождении, либо обстоятельствах его исчезновения можно сообщить по телефону: 8 (47535) 5-18-38.



