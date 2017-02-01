Драка закончилась откушенным носом Комментариев: 0



Как выяснили прибывшие на место полицейские, один из посетителей заведения был сильно пьян. Он начал приставать к сотрудникам фирмы. Другой посетитель решил вывести дебошира на улицу, где между ними завязалась драка. Нетрезвый мужчина укусил оппонента за нос и убежал. Пострадавшего доставили в больницу.



На месте драки зачинщик обронил телефон. По нему-то полицейские установили его личность и задержали. Им оказался 26-летний мужчина, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Задержанный сознался в совершении преступления. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает областное УМВД. В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение из букмейкерской фирмы. Возле офиса произошла драка. Одному из участников была нанесена травма лица, а другой скрылся.Как выяснили прибывшие на место полицейские, один из посетителей заведения был сильно пьян. Он начал приставать к сотрудникам фирмы. Другой посетитель решил вывести дебошира на улицу, где между ними завязалась драка. Нетрезвый мужчина укусил оппонента за нос и убежал. Пострадавшего доставили в больницу.На месте драки зачинщик обронил телефон. По нему-то полицейские установили его личность и задержали. Им оказался 26-летний мужчина, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.Задержанный сознался в совершении преступления. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает областное УМВД.



