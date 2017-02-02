Трое 17-летних подростков обвиняются в убийстве приятеля в Тамбовской области Комментариев: 0



По версии следствия, 17 апреля 2016 года компания молодых людей отмечала день рождения одной из сверстниц в лесополосе неподалёку от дома № 5 по улице Автозаводской. В процессе общения между 17-летним потерпевшим и еще четырьмя парнями, которые стали обвинять его в хищении у одного из них летом 2015 года мотороллера, произошёл конфликт. В ходе ссоры кампания приятелей подвергла юношу избиению, нанося ему удары руками и ногами, а также деревянными палками по различным частям тела. Затем, поняв, что потерпевший скончался, они с целью сокрытия следов преступления, перетащили его тело на некоторое расстояние от места избиения, прикрыли листвой и пытались поджечь. В этот момент злоумышленники были обнаружены и их дальнейшие действия были пресечены.



Смерть подростка наступила от полученных в результате избиения травм грудной клетки и головы, перелома ребер и разрыва внутренних органов. На период следствия всем четырем фигурантам, один из которых учащийся общеобразовательной школы, а остальные - учащиеся колледжей города Мичуринска, по ходатайству следователя избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетних фигурантов завершено, и оно с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека было выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования. В Тамбовской области трое подростков предстанут перед судом по обвинению в убийстве знакомого. Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех 17-летних подростков, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает Следственный комитет.По версии следствия, 17 апреля 2016 года компания молодых людей отмечала день рождения одной из сверстниц в лесополосе неподалёку от дома № 5 по улице Автозаводской. В процессе общения между 17-летним потерпевшим и еще четырьмя парнями, которые стали обвинять его в хищении у одного из них летом 2015 года мотороллера, произошёл конфликт. В ходе ссоры кампания приятелей подвергла юношу избиению, нанося ему удары руками и ногами, а также деревянными палками по различным частям тела. Затем, поняв, что потерпевший скончался, они с целью сокрытия следов преступления, перетащили его тело на некоторое расстояние от места избиения, прикрыли листвой и пытались поджечь. В этот момент злоумышленники были обнаружены и их дальнейшие действия были пресечены.Смерть подростка наступила от полученных в результате избиения травм грудной клетки и головы, перелома ребер и разрыва внутренних органов. На период следствия всем четырем фигурантам, один из которых учащийся общеобразовательной школы, а остальные - учащиеся колледжей города Мичуринска, по ходатайству следователя избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетних фигурантов завершено, и оно с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека было выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования.



