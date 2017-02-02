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Сотрудника ритуальной компании заподозрили в даче взятки полицейскому за предоставление данных умерших
2 февраля 2017
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34-летний житель Тамбова стал подозреваемым в уголовном деле по п «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
По предположению следователей, в течение 2014 года тамбовчанин, работая в фирме по предоставлению ритуальных услуг, неоднократно с личной банковской карты и счета супруги перечислял для сотрудника дежурной части УМВД России по городу Тамбову различные суммы в качестве взятки за предоставление персональных данных умерших. Деньги поступали на банковскую карту родственницы полицейского. Полученные данные мужчина использовал для заключения договора с родственниками умерших с целью оказания ритуальных услуг, и таким образом извлекал прибыль. За указанный период полицейский получил от ритуальной компании более 160 тысяч рублей.
Сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел. Уголовное дело в отношении него находится на завершающей стадии расследования, сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.
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