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В Тамбовском районе необдуманный поворот стоил жизни водителю

2 февраля 2017
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В Тамбовском районе необдуманный поворот стоил жизни водителю Столкновение двух автомобилей на трассе «Тамбов-Пенза» в Тамбовском районе привело к смертельному исходу. Накануне в 21.30 на 7-ом километре автодороги при развороте от правого края проезжей части «Лада Калина», под управлением 32-летнего мужчины, врезалась в «LAND ROVER», за рулем которого находился 20-летний водитель.

Автомобилист, управляющий отечественной машиной, скончался на месте.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, погибший грубо нарушил правила, намереваясь развернуться там, где это было запрещено.
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