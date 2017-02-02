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В Тамбовской области на «шутника», сообщившего о теракте, завели уголовное дело
Вчера, 09:48
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Новогодняя шутка дорого обошлась гражданину, сделавшему ложное сообщение о теракте. Ему грозит наказание, согласно статье 207 УК РФ.
2 января в 17.59 в дежурную часть МОМВД «Кирсановский» поступило сообщение об акте терроризма. Звонивший сообщил, что в продуктовом магазине в селе Голынщина Кирсановского района находится бомба. После этого он положил трубку, но буквально через минуту снова позвонил, сказав, что это была новогодняя шутка.
«Шутника» совместными силами сотрудников УМВД и коллег из УФСБ вычислили, а магазин проверили специалисты-взрывотехники и кинологи. По факту ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело, сообщает областное УМВД.
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