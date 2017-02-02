В Тамбовской области на «шутника», сообщившего о теракте, завели уголовное дело Комментариев: 0



2 января в 17.59 в дежурную часть МОМВД «Кирсановский» поступило сообщение об акте терроризма. Звонивший сообщил, что в продуктовом магазине в селе Голынщина Кирсановского района находится бомба. После этого он положил трубку, но буквально через минуту снова позвонил, сказав, что это была новогодняя шутка.



«Шутника» совместными силами сотрудников УМВД и коллег из УФСБ вычислили, а магазин проверили специалисты-взрывотехники и кинологи. По факту ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело, сообщает областное УМВД.



Новогодняя шутка дорого обошлась гражданину, сделавшему ложное сообщение о теракте. Ему грозит наказание, согласно статье 207 УК РФ.2 января в 17.59 в дежурную часть МОМВД «Кирсановский» поступило сообщение об акте терроризма. Звонивший сообщил, что в продуктовом магазине в селе Голынщина Кирсановского района находится бомба. После этого он положил трубку, но буквально через минуту снова позвонил, сказав, что это была новогодняя шутка.«Шутника» совместными силами сотрудников УМВД и коллег из УФСБ вычислили, а магазин проверили специалисты-взрывотехники и кинологи. По факту ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело, сообщает областное УМВД.



