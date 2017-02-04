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Отец и двое малолетних детей погибли при пожаре в Мучкапском районе
4 февраля 2017
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Трагедия произошла сегодня утром в селе Кулябовка. Вспыхнул жилой дом.
57-летнему мужчину и двум его детям – 6-летней девочке и 3-летнему мальчику – спасти не удалось. Гражданская супруга погибшего и еще один их 4-летний ребенок чудом остались живы. Сейчас они находятся в лечебном учреждении, сообщает СУ СКР по Тамбовской области.
Уваровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по региону проводит доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии, в том числе и точная причина возгорания.
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