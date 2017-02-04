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Молодая женщина погибла на месте ДТП, став участницей лобового столкновения
Сегодня, 10:33
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26-летняя автомобилистка стала жертвой столкновения двух автомобилей в Сампурском районе. 4 февраля в 15.53 на 509 километре автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань» молодая женщина, управляющая «Ладой Калиной», врезалась в «BMW X5», за рулем которого находился 52-летний мужчина.
Автоледи от полученных травм погибла на месте, сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Водителя внедорожника и его пассажира, 53-летнего мужчину, госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки Тамбова.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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