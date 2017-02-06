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Тамбовский пенсионер обвиняется в растлении 14-летней школьницы
Вчера, 15:16
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В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела по факту полового сношения с 14-летней школьницей. Обвинение предъявлено 61-летнему пенсионеру.
Как установлено следствием, обвиняемый и девушка познакомились в 2015 году и периодически общались. С августа по октябрь 2016 года мужчина, зная о ее возрасте, на своем автомобиле подвозил ее до школы. По данным СУ СКР по Тамбовской области, по обоюдному согласию обвиняемый неоднократно вступал с ней в половую связь.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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