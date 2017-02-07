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Сугроб помешал уехать пьяному угонщику

Вчера, 16:48
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Сугроб помешал уехать пьяному угонщику На днях в Рассказово произошла авария. Один из ее участников, 24-летний водитель «Рено –Флюенс», сразу же покинул место ДТП, но далеко уехать не смог – автомобилист на обочине застрял в снегу.

По информации УМВД России по Тамбовской области, молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у него не было водительского удостоверения. Далее выяснил, что автомобиль ему не принадлежит. Иномарку он угнал у приятеля.

Вместе с владельцем машины угонщик отдыхал в одной компании. Когда хозяин уснул, он взял ключи от машины и поехал кататься.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Помимо этого, за вождение в состоянии алкогольного опьянения и езду без прав угонщик был привлечен к административному аресту.
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