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Житель Мичуринска обокрал массажный салон на 80 тысяч рублей
Сегодня, 13:29
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На днях в массажном салоне Мичуринска произошла кража. Неизвестный проник в помещение, откуда похитил около 80 тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, незваный гость попал в салон, разбив стекло входной двери. Во время осмотра места преступления полицейскими были обнаружены отпечатки пальцев. По ним-то и установили личность подозреваемого, которым оказался 36-летний житель Мичуринска. Злоумышленник сознался в содеянном.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть украденных денег полицейские изъяли.
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