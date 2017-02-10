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Четыре человека стали жертвами лобового столкновения автомобилей в Рассказовском районе
Сегодня, 14:51
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Четверо погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения автомобилей на трассе «Тамбов-Пенза» в Рассказовском районе. Главной причиной дорожно-транспортного происшествия полицейские называют плохие погодные условия. По информации УМВД России по Тамбовской области, автомобиль «Рено Лагуна» выехал на встречную полосу, где врезался в «Мерседес».
Четверо участников аварии получили смертельные травмы. Три человека госпитализированы в лечебные учреждения.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение.
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области.
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