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В Тамбове произошла поножовщина с трупом и пострадавшими

Вчера, 12:35
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В Тамбове произошла поножовщина с трупом и пострадавшими В областном центре устанавливаются обстоятельства убийства 51-летнего мужчины. Труп с множественными колото-резаными ранениями шеи и головы был найден сегодня в квартире в центре города. Здесь же были обнаружены 38-летняя сожительница погибшего и 54-летний мужчина. У обоих – колото-резаные ранения.

Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, по одной из версий, между погибшим и пострадавшими произошел конфликт, который закончился резней.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. На месте трагедии продолжает работать следственная группа.
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