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В Мичуринском районе водитель, потеряв контроль над управлением, насмерть сбил стоящую на обочине женщину
Сегодня, 11:23
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10 аварий произошло за минувшие выходные в Тамбовской области. 21 участник дорожно-транспортных происшествий получил ранения. Еще один человек погиб. Жертвой ДТП стал пешеход.
Вчера, 19 февраля, в 13.45 на улице Советской у дома №103 села Новоникольское Мичуринского района 47-летний водитель «Фольксваген-пассат», не справившись с управлением, сбил на обочине 50-летнюю женщину и 8-летнюю девочку. Продолжив движение, иномарка врезалась во встречный «ВАЗ-2106».
Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП до прибытия «скорой помощи», сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в Мичуринскую центральную районную больницу.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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