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Дело по факту изнасилования 11-летней девочки в Тамбовской области направлено в суд
Сегодня, 15:18
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28-летнему неоднократно судимому жителю Тамбовской области предъявлено обвинение в изнасиловании девочки, сообщает СУ СКР по региону.
Следствием установлено, что 5 июля обвиняемый в компании приятелей отмечал свой день рождения. Позже он отправился к своей знакомой, где продолжил распитие спиртного. Дождавшись, когда домочадцы уснут, он лег на диван, где спала 11-летняя дочь знакомой, и совершил с ней половое сношение без применения насилия. Девочка не осознавала в силу возраста фактический характер его действий. На следующий день она рассказала об этом матери.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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