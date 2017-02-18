Дело по факту изнасилования 11-летней девочки в Тамбовской области направлено в суд Комментариев: 0



Следствием установлено, что 5 июля обвиняемый в компании приятелей отмечал свой день рождения. Позже он отправился к своей знакомой, где продолжил распитие спиртного. Дождавшись, когда домочадцы уснут, он лег на диван, где спала 11-летняя дочь знакомой, и совершил с ней половое сношение без применения насилия. Девочка не осознавала в силу возраста фактический характер его действий. На следующий день она рассказала об этом матери.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 28-летнему неоднократно судимому жителю Тамбовской области предъявлено обвинение в изнасиловании девочки, сообщает СУ СКР по региону.Следствием установлено, что 5 июля обвиняемый в компании приятелей отмечал свой день рождения. Позже он отправился к своей знакомой, где продолжил распитие спиртного. Дождавшись, когда домочадцы уснут, он лег на диван, где спала 11-летняя дочь знакомой, и совершил с ней половое сношение без применения насилия. Девочка не осознавала в силу возраста фактический характер его действий. На следующий день она рассказала об этом матери.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



