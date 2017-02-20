Военнослужащие помогли ГИБДД Комментариев: 0 Фото ГИБДД

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Военной автомобильной инспекции и регионального управления ГИБДД подготовили для военнослужащих войсковых частей Тамбовского гарнизона различные акции и мероприятия, направленные на профилактику аварийности среди военнослужащих на личном и служебном транспорте.



Помимо традиционных бесед, видеолекториев и занятий по правилам дорожного движения автоинспекторы провели профилактические акции с участием военнослужащих и детей. В Тамбовской области уже через неделю будет дан старт мероприятий в рамках социальной кампании «Сложности перехода». Это знаменательное событие для нашей области послужило своеобразным поводом для проведения различных акций и мероприятий, направленных на снижение аварийности на пешеходных переходах и на воспитание законопослушных участников дорожного движения. Военнослужащие Тамбовского гарнизона поддержали социальную кампанию «Сложности перехода» и провели ряд акций на пешеходных переходах, расположенных вблизи войсковых частей и учебных полигонов.



В одной из таких ярких акций приняли участие сотрудники ВАИ, Госавтоинспекции, а также военнослужащие одной из войсковых частей и их дети. С большими баннерами и табличками с хзштегами социальной кампании «Сложности перехода» участники акции выстроились на пешеходном переходе, для того чтобы напомнить не только своим сослуживцам, но и всем водителям и пешеходам, что пешеходных переход должен быть под надёжной защитой и эта защита должна строиться на взаимопонимании всех участников дорожного движения. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Военной автомобильной инспекции и регионального управления ГИБДД подготовили для военнослужащих войсковых частей Тамбовского гарнизона различные акции и мероприятия, направленные на профилактику аварийности среди военнослужащих на личном и служебном транспорте.Помимо традиционных бесед, видеолекториев и занятий по правилам дорожного движения автоинспекторы провели профилактические акции с участием военнослужащих и детей. В Тамбовской области уже через неделю будет дан старт мероприятий в рамках социальной кампании «Сложности перехода». Это знаменательное событие для нашей области послужило своеобразным поводом для проведения различных акций и мероприятий, направленных на снижение аварийности на пешеходных переходах и на воспитание законопослушных участников дорожного движения. Военнослужащие Тамбовского гарнизона поддержали социальную кампанию «Сложности перехода» и провели ряд акций на пешеходных переходах, расположенных вблизи войсковых частей и учебных полигонов.В одной из таких ярких акций приняли участие сотрудники ВАИ, Госавтоинспекции, а также военнослужащие одной из войсковых частей и их дети. С большими баннерами и табличками с хзштегами социальной кампании «Сложности перехода» участники акции выстроились на пешеходном переходе, для того чтобы напомнить не только своим сослуживцам, но и всем водителям и пешеходам, что пешеходных переход должен быть под надёжной защитой и эта защита должна строиться на взаимопонимании всех участников дорожного движения.



