Бывшего судью Арбитражного суда подозревают во взяточничестве Комментариев: 0 Перед судом предстанет бывший судья Арбитражного суда Тамбовской области, обвиняемый во взяточничестве. Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Тамбовской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в значительном размере), сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Следствием установлено, что 1 марта 2016 года судья вынес определение о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа о взыскании с одной строительной фирмы в пользу другой денежных средств в размере около 8 миллионов рублей. Спустя две недели в ходе беседы с представителем организации-должника судья предложил ему содействие в отсрочке взыскания за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Получив согласие, уже на следующий день было вынесено соответствующее определение. Через неделю во время встречи судьи с представителем фирмы-должника он сообщил, что заодно вынес и решение об отказе в обеспечении иска взыскателя, оценив «дополнительные услуги» еще в 100 тысяч рублей, которые предполагалось передать позднее. При получении первоначально оговоренной суммы в размере 200 тысяч рублей судья был задержан сотрудниками регионального УФСБ России.



В мае 2016 года решением квалификационной коллегии судей Тамбовской области полномочия судьи были прекращены в связи с совершением им дисциплинарного проступка. В сентябре текущего года Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации, рассмотрев представление Председателя СК России, дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Перед судом предстанет бывший судья Арбитражного суда Тамбовской области, обвиняемый во взяточничестве. Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Тамбовской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в значительном размере), сообщает пресс-служба Следственного комитета.Следствием установлено, что 1 марта 2016 года судья вынес определение о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа о взыскании с одной строительной фирмы в пользу другой денежных средств в размере около 8 миллионов рублей. Спустя две недели в ходе беседы с представителем организации-должника судья предложил ему содействие в отсрочке взыскания за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Получив согласие, уже на следующий день было вынесено соответствующее определение. Через неделю во время встречи судьи с представителем фирмы-должника он сообщил, что заодно вынес и решение об отказе в обеспечении иска взыскателя, оценив «дополнительные услуги» еще в 100 тысяч рублей, которые предполагалось передать позднее. При получении первоначально оговоренной суммы в размере 200 тысяч рублей судья был задержан сотрудниками регионального УФСБ России.В мае 2016 года решением квалификационной коллегии судей Тамбовской области полномочия судьи были прекращены в связи с совершением им дисциплинарного проступка. В сентябре текущего года Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации, рассмотрев представление Председателя СК России, дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи.



