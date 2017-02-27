Пассажир погиб при лобовом столкновении иномарок Комментариев: 0



По сообщению УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, 32-летний водитель «Мерседес» не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф», которым управлял 34-летний мужчина.



Пассажир «Фольксваген» погиб на месте. Водитель этого же автомобиля и еще один пассажир, 34-летний мужчина. с тяжелыми травмами доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова. Водитель «Мерседес» не пострадал, а вот его пассажирам повезло меньше. 32-летнюю женщину с переломом ребер госпитализировали в лечебное учреждение. Ранения получила 3-летняя девочка, которая, по предварительным данным, перевозилась без применения детского удерживающего устройства.



Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Смертельная авария в Тамбовской области лишила жизни пассажира. Участниками столкновения стали автомобили «Мерседес Бенц GL 350» и «Фольксваген Гольф».По сообщению УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, 32-летний водитель «Мерседес» не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф», которым управлял 34-летний мужчина.Пассажир «Фольксваген» погиб на месте. Водитель этого же автомобиля и еще один пассажир, 34-летний мужчина. с тяжелыми травмами доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова. Водитель «Мерседес» не пострадал, а вот его пассажирам повезло меньше. 32-летнюю женщину с переломом ребер госпитализировали в лечебное учреждение. Ранения получила 3-летняя девочка, которая, по предварительным данным, перевозилась без применения детского удерживающего устройства.



