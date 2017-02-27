В Первомайском районе на минувших праздниках зарезали инвалида Комментариев: 0



По версии следствия, поздно вечером 23 февраля молодой человек вместе с соседом-инвалидом пришел в гости к знакомому, где вместе продолжили отмечать праздник. Завязалась ссора, в результате которой погибшего сначала избили, а потом несколько раз ударили ножом.



Когда стало понятно, что 53-летний мужчина мертв, хозяин дома и подозреваемый перенесли его тело в подвал заброшенного дома. А 24 числа в полицию об убийстве сообщил родственник владельца дома, в котором было совершено преступление.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Тамбовской области. Тело несчастного было обнаружено в подвале заброшенного дома. Подозреваемым в убийстве оказался его 21-летний сосед, с которым они праздновали День защитника Отечества.По версии следствия, поздно вечером 23 февраля молодой человек вместе с соседом-инвалидом пришел в гости к знакомому, где вместе продолжили отмечать праздник. Завязалась ссора, в результате которой погибшего сначала избили, а потом несколько раз ударили ножом.Когда стало понятно, что 53-летний мужчина мертв, хозяин дома и подозреваемый перенесли его тело в подвал заброшенного дома. А 24 числа в полицию об убийстве сообщил родственник владельца дома, в котором было совершено преступление.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Тамбовской области.



