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В Первомайском районе на минувших праздниках зарезали инвалида
27 февраля 2017
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Тело несчастного было обнаружено в подвале заброшенного дома. Подозреваемым в убийстве оказался его 21-летний сосед, с которым они праздновали День защитника Отечества.
По версии следствия, поздно вечером 23 февраля молодой человек вместе с соседом-инвалидом пришел в гости к знакомому, где вместе продолжили отмечать праздник. Завязалась ссора, в результате которой погибшего сначала избили, а потом несколько раз ударили ножом.
Когда стало понятно, что 53-летний мужчина мертв, хозяин дома и подозреваемый перенесли его тело в подвал заброшенного дома. А 24 числа в полицию об убийстве сообщил родственник владельца дома, в котором было совершено преступление.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Тамбовской области.
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