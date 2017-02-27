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«Пьяное» ДТП: на трассе под Тамбовом двое погибли, столкнувшись с припаркованной фурой
Вчера, 10:02
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Пьяная езда закончилась плачевно для двух человек.Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, оба погибших в момент ДТП находись в салоне автомобиля «Волга», которым управлял нетрезвый водитель. Вчера в 20.50 на 11 километре трассы «Тамбов-Котовск» автомобилист не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, врезался в грузовик «Ивеко MF440E43T/P» в составе полуприцепа «TCTCFT38D», который был припаркован на обочине.
Двое пассажиров «Волги» скончались на месте. Водителя автомобиля, 59-летнего мужчину, на месте ДТП осмотрела бригада скорой медицинской помощи. Еще одного пассажира, 44-летнего мужчину, с травмами доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области
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