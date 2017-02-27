Мошенник обокрал пенсионерку из Мичуринска Комментариев: 0



63-летняя пенсионерка из Мичуринска разместила на одном из таких сайтов объявление о продаже земельного участка. Долго ждать ей не пришлось, вскоре позвонил мужчина, сказав, что его заинтересовало это предложение. Собеседник сообщил, что готов перевести предоплату. Женщина назвала ему данные банковской карты знакомой, так своей не имеет. После разговора вся сумма, имеющаяся на карточке, а это 140 тысяч рублей, была списана. Владелица обратилась в полицию.



Полицейские в настоящее время проводят оперативные мероприятия по розыску мошенника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает областное УМВД. Интернет-мошенники давно облюбовали сайты для размещения объявлений о товарах и услугах. От их действий страдают как покупатели, так и продавцы.63-летняя пенсионерка из Мичуринска разместила на одном из таких сайтов объявление о продаже земельного участка. Долго ждать ей не пришлось, вскоре позвонил мужчина, сказав, что его заинтересовало это предложение. Собеседник сообщил, что готов перевести предоплату. Женщина назвала ему данные банковской карты знакомой, так своей не имеет. После разговора вся сумма, имеющаяся на карточке, а это 140 тысяч рублей, была списана. Владелица обратилась в полицию.Полицейские в настоящее время проводят оперативные мероприятия по розыску мошенника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает областное УМВД.



