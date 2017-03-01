|
Тамбовский педофил получил год колонии-поселения
Вчера, 11:41
Комментариев: 0
Версия для печати
61-летний пенсионер вступил в половую связь с 14-летней школьницей.
Как установлено следствием и судом, с девочкой педофил познакомился в 2015 году и после периодически общался. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, с августа по октябрь 2016 года он, зная о ее возрасте, катал несовершеннолетнюю на своем автомобиле, подвозил до школы, и по обоюдному согласию, неоднократно вступал с ней в половое сношение.
Приговором суда пенсионеру назначено наказание в виде одного года с отбыванием в колонии-поселении.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.