Тамбовский педофил получил год колонии-поселения Комментариев: 0



Как установлено следствием и судом, с девочкой педофил познакомился в 2015 году и после периодически общался. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, с августа по октябрь 2016 года он, зная о ее возрасте, катал несовершеннолетнюю на своем автомобиле, подвозил до школы, и по обоюдному согласию, неоднократно вступал с ней в половое сношение.



Приговором суда пенсионеру назначено наказание в виде одного года с отбыванием в колонии-поселении. 61-летний пенсионер вступил в половую связь с 14-летней школьницей.Как установлено следствием и судом, с девочкой педофил познакомился в 2015 году и после периодически общался. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, с августа по октябрь 2016 года он, зная о ее возрасте, катал несовершеннолетнюю на своем автомобиле, подвозил до школы, и по обоюдному согласию, неоднократно вступал с ней в половое сношение.Приговором суда пенсионеру назначено наказание в виде одного года с отбыванием в колонии-поселении.



