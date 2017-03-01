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В убийстве жителя Тамбова подозревается его сожительница
Вчера, 14:08
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Труп 41-летнего мужчины был обнаружен 1 марта в квартире на улице Мичуринской. По версии следствия 38-летняя сожительница погибшего во время очередной ссоры ударила его ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным. Мужчина сразу же скончался.
Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, это не первое нападении женщины на гражданского мужа. Она уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение сожителю тяжкого вреда здоровью.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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