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В Рассказове перевернулся внедорожник
Сегодня, 09:51
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На дорогах Тамбовской области за выходные дни с 4 по 5 марта произошло 6 ДТП, в которых 9 человек получили ранения, сообщает ГИБДД.
В Рассказове 5 марта водитель автомобиля «Киа Спортаж», мужчина 1977 года рождения, по предварительным данным почувствовал недомогание, потерял контроль над управлением, в результате чего автомобиль въехал на бордюр, опрокинулся и наехал на ограждение домовладения. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, осмотрен на месте сотрудниками ОСМП ТОГБУЗ Рассказовская ЦРБ.
Фото ГИБДД
В Никифоровском районе 4 марта водитель автомобиля «Хендай Солярис», мужчина 1982 года рождения, по неустановленной причине допустил съезд на правую обочину с последующим наездом на световую опору. В результате происшествия с телесными повреждениями в Мичуринскую ЦГБ доставлены водитель и пассажиры автомобиля «Хендай Солярис», мужчина 1991 года рождения и женщина 1985 года рождения.
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