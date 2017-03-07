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Тамбовские водители сбили двух пешеходов
Вчера, 11:46
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В Тамбове 7 марта на улице Воронежской водитель автомобиля «Хендай Гетц», женщина 1990 года рождения, допустила наезд на девочку 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги. Девочка на попутном автомобиле была доставлена в областную детскую клиническую больницу города Тамбова.
Фото ГИБДД
В тот же день в Мичуринске водитель автобуса «ПАЗ–4234» сбил мужчину 1971 года рождения, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автобуса вне установленного для перехода места. В результате ДТП пешеход с открытой черепно-мозговой травмой был доставлен на автомобиле скорой медицинской помощи в Центральную городскую больницу города Мичуринска.
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