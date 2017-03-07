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Сотрудник областной Думы, пропавший два месяца назад, найден мертвым
Вчера, 19:13
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30-летний Сергей Сидякин, поиски которого велись с января, найден мертвым. Тело молодого мужчины обнаружено в Октябрьском районе Тамбова. В этой же части города, в районе улицы Шлихтера, 16 января его последний раз видели живым.
Сергей работал в областной Думе, занимал должность IT-специалиста. Он возвращался с работы, но домой, где его ждали жена и маленький ребенок, так и вернулся.
В настоящее время причина смерти Сергея Сидякина устанавливается, сообщает СУ СКР по Тамбовской области.
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