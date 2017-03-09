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В Мичуринске нетрезвый прохожий без причины поджог дом пенсионерки
Вчера, 09:47
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На днях в наукограде произошло возгорание дома. 63-летняя хозяйка в этот момент не спала и смогла самостоятельно потушить огонь, не дав ему распространиться. Позже она обратилась в полицию с сообщением о поджоге.
Полицейские выехали на место происшествие, опросили соседей, но найти очевидцев им не удалось. Через какое-то время в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что поджог совершил местный житель. При этом, как оказалось, с хозяйкой он не знаком.
36-летний мужчина рассказал полицейским, что в тот день проходил по улице, где живет пенсионерка. На дороге увидел бутылку с бензином. Далее, как объясняет сам подозреваемый, не отдавая отчет своим действиям, он, находясь в сильном алкогольном опьянении, вылил содержимое бутылки на первый попавшийся дом и бросил рядом непотушенный окурок. После он просто скрылся с места преступления.
Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 167 части 2 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мичуринец задержан и находится в СИЗО. Также он подозревается в совершении другого, более тяжкого преступления, сообщает УМВД России по Тамбовской области.
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