В Мичуринске нетрезвый прохожий без причины поджог дом пенсионерки Комментариев: 0



Полицейские выехали на место происшествие, опросили соседей, но найти очевидцев им не удалось. Через какое-то время в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что поджог совершил местный житель. При этом, как оказалось, с хозяйкой он не знаком.



36-летний мужчина рассказал полицейским, что в тот день проходил по улице, где живет пенсионерка. На дороге увидел бутылку с бензином. Далее, как объясняет сам подозреваемый, не отдавая отчет своим действиям, он, находясь в сильном алкогольном опьянении, вылил содержимое бутылки на первый попавшийся дом и бросил рядом непотушенный окурок. После он просто скрылся с места преступления.



Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 167 части 2 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мичуринец задержан и находится в СИЗО. Также он подозревается в совершении другого, более тяжкого преступления, сообщает УМВД России по Тамбовской области. На днях в наукограде произошло возгорание дома. 63-летняя хозяйка в этот момент не спала и смогла самостоятельно потушить огонь, не дав ему распространиться. Позже она обратилась в полицию с сообщением о поджоге.Полицейские выехали на место происшествие, опросили соседей, но найти очевидцев им не удалось. Через какое-то время в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что поджог совершил местный житель. При этом, как оказалось, с хозяйкой он не знаком.36-летний мужчина рассказал полицейским, что в тот день проходил по улице, где живет пенсионерка. На дороге увидел бутылку с бензином. Далее, как объясняет сам подозреваемый, не отдавая отчет своим действиям, он, находясь в сильном алкогольном опьянении, вылил содержимое бутылки на первый попавшийся дом и бросил рядом непотушенный окурок. После он просто скрылся с места преступления.Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 167 части 2 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мичуринец задержан и находится в СИЗО. Также он подозревается в совершении другого, более тяжкого преступления, сообщает УМВД России по Тамбовской области.



