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Тамбовчане потеряли свои автомобили в пожаре
Вчера, 10:15
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В поселке Строитель в мкр. Северный 9 марта сгорели пять автомобилей. Как сообщает ГУ МЧС, в результате пожара автомобили «Ауди» и «Шевроле Круз» выгорели полностью, автомобили «Нисан», «Лада Гранта», «Лада Богдан» обгорели частично. Пострадавших нет.
На месте пожара работали: одно отделение ПСЧ-2 и одно отделение СПСЧ-1, дознаватель отдела надзорной деятельности Тамбовского района. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекалось 5 человек, 2 единицы техники.
Причина возникновения пожара уточняется, не исключено, что поджог автомобилей мог совершить злоумышленник.
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