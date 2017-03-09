В чьих руках система жизнеобеспечения Тамбова? 0 Состояние основных жилищно-коммунальных фондов страны характеризуется высокой степенью износа, более 65% фондов отслужили свой срок, в отрасли с каждым годом увеличивается аварийность.

На пьяных водитель откроют охоту 0 Профилактические мероприятия начнутся в 19 часов и продлятся до 3 часов ночи 11 марта.

За звание «Женщина года-2016» будут бороться 73 тамбовчанки 0 Имена победителей, лауреатов и активных участников конкурса назовут 7 апреля на Благовещенье.

От муниципалов требуют наполнения бюджета 0 Глава администрации области Александр Никитин потребовал от местных властей искать возможности для пополнения бюджета. Главной темой совещания 9 марта стали итоги исполнения налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов за 2016 год, задачи и

Тамбовчане потеряли свои автомобили в пожаре 0 В поселке Строитель в мкр. Северный 9 марта сгорели пять автомобилей. Как сообщает ГУ МЧС, в результате пожара автомобили «Ауди» и «Шевроле Круз» выгорели полностью, автомобили «Нисан», «Лада Гранта», «Лада Богдан» обгорели частично. Пострадавших нет.

Тамбовщина продолжает удерживать лидерство в экологическом рейтинге 0 На этот раз расчеты проводились по итогам зимы.

Тамбовские водители сбили двух пешеходов 0 В Тамбове 7 марта на улице Воронежской водитель автомобиля «Хендай Гетц», женщина 1990 года рождения, допустила наезд на девочку 2012 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги. Девочка на попутном автомобиле была доставлена в областную детскую клиническую больницу города Тамбова.

Тамбовских полицейских проводили в служебную командировку на Северный Кавказ 0 Стражи порядка будут принимать участие в розыске и нейтрализации террористов.

Россельхозбанк направил более 25 млрд рублей по программе льготного кредитования АПК 0 С момента запуска механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых АО «Россельхозбанк» предоставил сельхозтоваропроизводителям финансирование на общую сумму более 25 млрд рублей, сообщает Минсельхоз РФ. Банк стал первым из российских уполномоченных организаций, приступившим к

В Рязани 8 марта сбили пешехода 0 В Рязани 8 марта напротив дома №31 на улице Новоселов 46-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21074, совершил наезд на пешехода - 38-летнего жителя областного центра. В результате ДТП пострадавший с травмами был доставлен в больницу.

В Тамбове плохие дороги становятся причиной ДТП 0 По фактам некачественного состояния дорожного полотна составлены соответствующие материалы.

Выходить на лед опасно 0 Весна с плюсовыми температурами, оттепелями и дождями вызвала стремительное таяние снега и ледяного покрова. Толщина льда на тамбовских водоемах с каждым днем все тоньше. Выходить на него сейчас опасно для жизни.

В Рассказове перевернулся внедорожник 0 На дорогах Тамбовской области за выходные дни с 4 по 5 марта произошло 6 ДТП, в которых 9 человек получили ранения, сообщает ГИБДД.

Новым главой Тамбова стал историк 0 Новым главой Тамбова избран Сергей Чеботарев, ранее занимавший должность вице-губернатора Тамбовской области. Такое решение 6 марта приняли депутаты Тамбовской городской Думы в ходе 24-го внеочередного заседания.

Элла Памфилова выступила за отмену муниципального фильтра 0 Председатель ЦИК России Элла Памфилова и лидер КПРФ Геннадий Зюганов с промежутком в несколько дней высказались о необходимости отмены сбора подписей на муниципальном уровне для кандидатов в губернаторы.

В Тамбовской области идет интеллектуальная битва по избирательному праву 0 В первый день весны в Тамбовской области стартовал муниципальный этап ежегодной региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу для старшеклассников.