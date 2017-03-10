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Заснувший за рулем водитель спровоцировал аварию в Тамбовской области

Вчера, 12:14
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Заснувший за рулем водитель спровоцировал аварию в Тамбовской области 11 марта в Рассказовском районе не поделили дорогу автомобили «Вольво» с цистерной «GENERAL TRAILER» и «Лада Гранта». В 2 часа ночи на 21 километре трассы «легковушка» выехала на встречную полосу, из-за чего и произошло ДТП.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, водитель «Лады», 33-летний мужчина, заснул за рулем. Он-то и стал единственным пострадавшим в аварии. С телесными повреждениями автомобилиста госпитализировали в больницу имени Архиепископа Луки Тамбова.

В общей сложности за выходные дни, 11-12 марта, в Тамбовской области произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 4 человека.

Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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