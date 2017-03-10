Работник автомойки воспользовался машиной клиента, чтобы прокатиться по ночному Тамбову Комментариев: 0



Для дальнейшего разбирательства полицейские доставили 22-летнего молодого человека в отдел внутренних дел. Там-то выяснилось, что задержанный работает на автомойке, а автомобиль является собственностью одного из клиентов. Правонарушитель рассказал, что около четырех часов ночи решил прокатиться на чужом авто с намерением вернуть его обратно.



В УМВД России по Тамбовской области сообщили, что иномарка в технически исправном состоянии была возвращена владельцу. По факту неправомерного завладения автомобилем решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ночью 10 марта в областном центре был совершен угон иномарки. Во время несения службы на улице Советской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Nissan Sentra». При проверке документов выяснилось, что машина принадлежит не водителю, а совсем другому человеку.Для дальнейшего разбирательства полицейские доставили 22-летнего молодого человека в отдел внутренних дел. Там-то выяснилось, что задержанный работает на автомойке, а автомобиль является собственностью одного из клиентов. Правонарушитель рассказал, что около четырех часов ночи решил прокатиться на чужом авто с намерением вернуть его обратно.В УМВД России по Тамбовской области сообщили, что иномарка в технически исправном состоянии была возвращена владельцу. По факту неправомерного завладения автомобилем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



