В Тамбовской области орудуют псевдогазовики Комментариев: 0



В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленниц.



Приметы подозреваемых:



Одной на вид от 20 до 25 лет, телосложение среднее, цвет волос – русый. Была одета в светлую куртку, по другим данным верхняя одежда была розового цвета;



Другая подозреваемая выглядит на 25-30 лет, у нее лицо смуглое, худощавое телосложение. Была одета в куртку коричневого цвета.



Стражи порядка просят обратить внимание на описание внешних данных этих женщин, и сообщить о них своим пожилым родственникам и знакомым. И если вдруг злоумышленницы постучат к вам в дверь - срочно позвоните в полицию по телефону 02. На этой неделе сразу два тамбовских пенсионера лишились своих сбережений, впустив в квартиру незнакомцев. В обоих случаях гости представлялись сотрудницами газовой службы. В областном УМВД сообщили, что свой визит они объясняли проверкой газовых плит. Одна из девушек отвлекала потерпевшего. Другая, тем временем, искала, чем поживиться. Как результат, у 81-летней женщины из комода похитили 100 тысяч рублей, а у 80-летнего мужчины – 102 тысячи рублей и 350 евро.В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленниц.Одной на вид от 20 до 25 лет, телосложение среднее, цвет волос – русый. Была одета в светлую куртку, по другим данным верхняя одежда была розового цвета;Другая подозреваемая выглядит на 25-30 лет, у нее лицо смуглое, худощавое телосложение. Была одета в куртку коричневого цвета.Стражи порядка просят обратить внимание на описание внешних данных этих женщин, и сообщить о них своим пожилым родственникам и знакомым. И если вдруг злоумышленницы постучат к вам в дверь - срочно позвоните в полицию по телефону 02.



