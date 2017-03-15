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В Тамбовской области орудуют псевдогазовики
Сегодня, 15:17
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На этой неделе сразу два тамбовских пенсионера лишились своих сбережений, впустив в квартиру незнакомцев. В обоих случаях гости представлялись сотрудницами газовой службы. В областном УМВД сообщили, что свой визит они объясняли проверкой газовых плит. Одна из девушек отвлекала потерпевшего. Другая, тем временем, искала, чем поживиться. Как результат, у 81-летней женщины из комода похитили 100 тысяч рублей, а у 80-летнего мужчины – 102 тысячи рублей и 350 евро.
В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленниц.
Приметы подозреваемых:
Одной на вид от 20 до 25 лет, телосложение среднее, цвет волос – русый. Была одета в светлую куртку, по другим данным верхняя одежда была розового цвета;
Другая подозреваемая выглядит на 25-30 лет, у нее лицо смуглое, худощавое телосложение. Была одета в куртку коричневого цвета.
Стражи порядка просят обратить внимание на описание внешних данных этих женщин, и сообщить о них своим пожилым родственникам и знакомым. И если вдруг злоумышленницы постучат к вам в дверь - срочно позвоните в полицию по телефону 02.
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