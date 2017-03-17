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Пешеход погиб, перебегая дорогу в Тамбове
Вчера, 11:16
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Неустановленный пешеход попал под колеса автомобиля в Тамбове. По сообщению областной Госавтоинспекции, 18 марта в 4 часа утра на улице Советской у дома №192 пеший участник дорожного движения пересекал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.
С телесными повреждениями на автомобиле скорой помощи пострадавшего госпитализировали в городскую больницу имени Архиепископа Луки, где спустя два часа он скончался.
Всего за минувшие выходные в регионе произошло 5 ДТП, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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