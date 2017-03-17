Пешеход погиб, перебегая дорогу в Тамбове Комментариев: 0



С телесными повреждениями на автомобиле скорой помощи пострадавшего госпитализировали в городскую больницу имени Архиепископа Луки, где спустя два часа он скончался.



Всего за минувшие выходные в регионе произошло 5 ДТП, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.



Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области. Неустановленный пешеход попал под колеса автомобиля в Тамбове. По сообщению областной Госавтоинспекции, 18 марта в 4 часа утра на улице Советской у дома №192 пеший участник дорожного движения пересекал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.С телесными повреждениями на автомобиле скорой помощи пострадавшего госпитализировали в городскую больницу имени Архиепископа Луки, где спустя два часа он скончался.Всего за минувшие выходные в регионе произошло 5 ДТП, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.



