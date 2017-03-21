В Тамбове 22 марта в ДТП пострадали два человека Комментариев: 0 Фото ГИБДД

В Тамбове 22 марта на улице Базарной водитель автомобиля «РЕНО ЛОГАН», мужчина 1960 года рождения, двигаясь на перекрестке неравнозначных дорог, столкнулся с автомобилем «ФОРД ФОКУС», который двигался по главной дороге. Водитель автомобиля «РЕНО ЛОГАН» с полученными телесными повреждениями был госпитализирован в реанимационное отделение второй городской клинической больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова. Пассажирка автомобиля «ФОРД ФОКУС», женщина 1982 года рождения, тоже была доставлена в больницу.



Сотрудниками ДПС за сутки оформлено 26 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них в городе Тамбове и на прилегающих к городу трассах оформлено 20 ДТП. Задержано 7 граждан по подозрению в совершении преступлений. Пресечено 465 нарушений Правил дорожного движения. Отстранены от управления 7 нетрезвых водителей и 5 граждан, управлявших транспортными средствами без прав.

В Тамбове 22 марта на улице Базарной водитель автомобиля «РЕНО ЛОГАН», мужчина 1960 года рождения, двигаясь на перекрестке неравнозначных дорог, столкнулся с автомобилем «ФОРД ФОКУС», который двигался по главной дороге. Водитель автомобиля «РЕНО ЛОГАН» с полученными телесными повреждениями был госпитализирован в реанимационное отделение второй городской клинической больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова. Пассажирка автомобиля «ФОРД ФОКУС», женщина 1982 года рождения, тоже была доставлена в больницу.Сотрудниками ДПС за сутки оформлено 26 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них в городе Тамбове и на прилегающих к городу трассах оформлено 20 ДТП. Задержано 7 граждан по подозрению в совершении преступлений. Пресечено 465 нарушений Правил дорожного движения. Отстранены от управления 7 нетрезвых водителей и 5 граждан, управлявших транспортными средствами без прав.



